В Челябинске мужчина попытался ограбить пивной магазин с помощью молотка, но потерпел неудачу. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал URA.RU.

На кадрах видно, как мужчина попытался напасть на продавца с молотком, но безуспешно — сотрудник прыснул злоумышленнику в лицо из баллончика и скрылся в подсобном помещении. Затем спустя время в магазин зашёл местный житель и помог продавцу отбиться от грабителя.

По данным издания, в дальнейшем грабитель был задержан — им оказался 27-летний ранее судимый местный житель. Накануне он ограбил другой магазин, забрав из кассы пять тысяч рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.