Минобороны показало видео слепой посадки вертолётов на корабли

В ведомстве отметили, что пилоты должны уметь осуществить безопасные взлёт и посадку, ориентируясь исключительно по приборам.

Министерство обороны России показало кадры посадки вертолётов Ка-27 на палубы кораблей Балтийского флота. Видеозапись опубликована на канале ведомства на YouTube.

В сообщении оборонного ведомства РФ в соцсети "ВКонтакте" уточняется, что экипажи вертолётов морской авиации Балтфлота в ходе плановых тренировок совершили свыше 60 посадок на палубы корветов 20380 и сторожевого корабля "Ярослав Мудрый".

В Минобороны рассказали, что посадки выполнялись в дрейфе и на ходу в светлое и тёмное время суток. Лётчики также отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками противника.

В ведомстве подчеркнули, что ночные полёты занимают особое место в программе подготовки экипажей — каждый пилот должен уметь управлять вертолётом в условиях недостаточной видимости.

Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ сообщило об успешном пуске межконтинентальной ракеты "Ярс".