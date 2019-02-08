"Ещё есть время". Болтон призвал Россию признать Гуайдо президентом Венесуэлы

По мнению советника президента США по нацбезопасности, объявить главой государства оппозиционного лидера страны — значит "присоединиться к сообществу ответственных наций".

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Москву отказаться от поддержки легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на сторону оппозиционера Хуана Гуайдо.

— У России и других стран ещё есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы, — написал он в "Твиттере".

Как ранее писал Лайф, Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку во время нынешнего кризиса в латиноамериканской стране.

Напомним, в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Действующий глава государства обвинил Вашингтон в попытке устроить госпереворот и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.