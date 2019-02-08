В Каталонии при столкновении поездов погиб человек, восемь пострадали

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В Каталонии при столкновении поездов погиб человек, восемь пострадали

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Фото: © Twitter/lusberth

Движение поездов на участке из-за инцидента было прервано, на месте работают спасательные службы.

Два поезда столкнулись между Сан-Висенте-де-Кастельет и Манресой в Испании, сообщает La Vanguardia.

По информации Службы неотложной медицинской помощи, в результате инцидента один человек погиб, восемь получили ранения.

Отмечается, что движение поездов прервано. Причина произошедшего выясняется.

Напомним, в ноябре 2018 года в Каталонии в результате схода поезда с рельсов погиб один человек, более сорока пострадали.

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