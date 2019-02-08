В Москве суд закрыл кафе с мопсами

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В Москве суд закрыл кафе с мопсами

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Коптевский районный суд города Москвы постановил временно закрыть кафе "Мопс тайм" на севере Москвы. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Ранее Лайф сообщал о закрытии заведения с мопсами: после создания петиции в Интернете Роспотребнадзор провёл проверку, в ходе которой обнаружил семь собак без документов о прививках от бешенства.

Согласно решению суда, кафе будет закрыто на 45 суток. За ходом устранения нарушений будут следить в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.

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