"Чистый бокс не потянем". Тренер оценил шансы Нурмагомедова победить Мэйвезера

По мнению наставника российского бойца, он сможет победить американского профессионала за счёт постоянного "агрессивного давления".

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как россиянин может победить американца Флойда Мейвезера.

— Нам нужно постоянное давление и так далее. Не особо техничное, но агрессивное. Чистый бокс мы не потянем, — отметил он.

Мендес добавил, что этот поединок стал бы очень важным в карьере Нурмагомедова.

Как ранее писал Лайф, россиянин вызвал Мейвезера на поединок в октябре 2018 года. Позже он назвал это правильным решением для своего будущего.