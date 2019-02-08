"Чистый бокс не потянем". Тренер оценил шансы Нурмагомедова победить Мэйвезера

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как россиянин может победить американца Флойда Мейвезера.
— Нам нужно постоянное давление и так далее. Не особо техничное, но агрессивное. Чистый бокс мы не потянем, — отметил он.
Мендес добавил, что этот поединок стал бы очень важным в карьере Нурмагомедова.
Как ранее писал Лайф, россиянин вызвал Мейвезера на поединок в октябре 2018 года. Позже он назвал это правильным решением для своего будущего.
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