Пассажир умер на борту самолёта Москва — Сочи

Пожилой мужчина скончался на борту самолёта, летевшего из Внуково в Сочи, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что перед полётом пассажир мог перенести несколько операций на сердце.

— Одному из пассажиров, 62-летнему мужчине, стало плохо с сердцем, и в полёте он, потеряв сознание, перестал реагировать на раздражители, — рассказал агентству источник.

В аэропорт была направлена реанимационная бригада, медики поднялись на борт, однако спасти пассажира им не удалось.