В Екатеринбурге эвакуировали 500 посетителей ТЦ из-за сгоревшего мотора авто

Около 500 человек экстренно эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Алатырь" в Екатеринбурге, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, в здании сработала пожарная сигнализация.
Как вскоре выяснилось, на парковке у ТРЦ загорелся моторный отсек автомобиля. Пожар потушили ещё до прибытия сотрудников МЧС. Никто не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что в московском торговом центре "Кунцево-плаза" произошёл пожар из-за вспыхнувших "жировых отложений".
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