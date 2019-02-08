В Конгрессе США признали неэффективность санкций против России

Отмечается, что Москва "научилась снижать зависимость от Запада", при этом наладила деловые и политические контакты с Китаем, Индией, Саудовской Аравией.

Комитет Палаты представителей США по финансовым вопросам заявил о неэффективности американских санкций против России.

— Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и её посягательств на мировые ценности, — говорится в меморандуме членов комитета.

Отмечается, что эффективность ограничительных мер могла подорвать отсутствие единой позиции в Администрации США по российской проблеме и политике в отношении Москвы.