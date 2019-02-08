В Конгрессе США признали неэффективность санкций против России

Комитет Палаты представителей США по финансовым вопросам заявил о неэффективности американских санкций против России.
— Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и её посягательств на мировые ценности, — говорится в меморандуме членов комитета.
Отмечается, что эффективность ограничительных мер могла подорвать отсутствие единой позиции в Администрации США по российской проблеме и политике в отношении Москвы.
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