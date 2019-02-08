Грабители напали на отделение почты в Ингушетии, есть раненый

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Грабители напали на отделение почты в Ингушетии, есть раненый

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Фото: © Pixabay/d-keller

Неизвестные ограбили почтовое отделение в Карабулаке, сообщили в управлении МВД по Ингушетии. По данным правоохранителей, ранен охранник.

Инцидент произошёл в половине пятого вечера. Двое вооружённых людей в масках ворвались в отделение почты и потребовали отдать деньги. Персоналу удалось нажать "тревожную" кнопку. По вызову приехали сотрудники частного охранного предприятия.

Один из охранников попытался самостоятельно задержать преступников и получил ранение.

— Был ранен сообщником преступников, находившимся у здания отделения связи в автомобиле, — рассказали в МВД.

Грабителям удалось похитить 200 тысяч рублей и скрыться на машине Lada Priora. Пострадавшего доставили в больницу.

В ведомстве добавили, что украденные деньги были застрахованы, поэтому происшествие никак не отразится на клиентах.

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