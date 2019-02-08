В результате конфликта в самарской колонии пострадало 15 заключённых

УФСИН России по Самарской области подтвердило, что в исправительной колонии № 5 во время ужина произошёл конфликт между заключёнными. В результате травмы получили 15 человек, они не нуждаются в госпитализации.

— В результате конфликта незначительные травмы (ссадины и ушибы) получили 15 осуждённых, медицинская помощь оказана на месте, — цитирует ТАСС представителя УФСИН России по Самарской области.

К настоящему моменту конфликт удалось разрешить, обстановка в ИК стабилизирована, колония работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что вечером 8 февраля из исправительной колонии № 5 в Самаре поступили сообщения о беспорядках и пожаре. Позже в самой колонии эту информации опровергли.