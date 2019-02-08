"В интересах Украины". В ОБСЕ призвали Киев пустить российских наблюдателей

Словакия как страна – председатель организации заявила, что независимость и беспристрастность работы экспертов на предстоящем голосовании одинаково нужны и украинцам, и ОБСЕ.

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поговорил по телефону с украинским коллегой Павлом Климкиным. Об этом сообщается на официальном сайте словацкого МИД. По данным ведомства, Братислава выразила глубокое сожаление по поводу недавнего решения Киева запретить россиянам наблюдать за выборами президента.

Лайчак напомнил, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отправило запрос на участие в работе на выборах всех заинтересованных стран, включая Россию.

— Я убеждён, что запрос БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей отвечает наилучшим интересам ОБСЕ, Украины и её народа, — заявил министр.

Как ранее писал Лайф, Верховная рада приняла закон, который запрещает россиянам наблюдать за выборами украинского президента. Нового лидера страны планируют избрать 31 марта 2019 года.