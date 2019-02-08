Число пострадавших при столкновении поездов в Испании возросло до 95

В результате столкновения двух поездов в Испании пострадало 95 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, 16 получили менее тяжёлые травмы, а 76 — лёгкие, сообщает La Vanguardia. Также известно о погибшем, это машинист одного из поездов.

Пассажиры, не получившие ранений, были перевезены на автобусах.

Напомним, два поезда столкнулись между Сан-Висенте-де-Кастельет и Манресой в Испании. Движение на участке железной дороги из-за инцидента было прервано, на месте работают спасательные службы.