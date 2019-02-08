"Настоящий суперзлодей". В Сети высмеяли новый образ Меланьи Трамп

Супруга американского президента Меланья Трамп подверглась критике со стороны пользователей соцсетей за необычное решение присутствовать в одной перчатке на обращении Дональда Трампа к Конгрессу США, сообщает Daily Mail.

На мероприятие, где будет выступать её супруг, Меланья пришла в сдержанном наряде с кожаными перчатками. Перед началом она решила поприветствовать сидящих рядом гостей и пожать им руки, для чего сняла одну перчатку, а вторую почему-то оставила. В таком виде она и провела какую-то часть мероприятия, что очень сильно взволновало интернет-общественность.

Параллельно с тем как разжигался поток острот, некоторые пользователи предположили, что, возможно, супруга американского лидера пытается подать какой-то знак.

— Меланья носит чёрную перчатку на левой руке. Моргни дважды, если тебе нужна помощь, — написала @SheriShannon 27.

Кто-то увидел в таком наряде Меланьи отсылки к выступлениям Майкла Джексона и его образам.

Who does Melania think she is wearing one glove? Michael Jackson? #sotu pic.twitter.com/5LVd7n5LEe — Sickroy (@Sickroy6) 6 февраля 2019 г.

Помимо этого некоторые пользователи сравнивали первую леди с Люком Скайвокером, который носил одну перчатку из-за травмы руки.

— Один взгляд на Меланью в одной перчатке укрепляет её суперзлодейский образ, — написал @kierafitzz.

Причём не остались без внимания и фотографии Меланьи даже тогда, когда она сняла оба аксессуара.

Critical breaking update: Melania appears to have ditched the single glove. pic.twitter.com/KITvvdMLjk — Judy Kurtz (@JudyKurtz) 6 февраля 2019 г.

— Суперсрочное обновление! Меланья сняла вторую перчатку, — написала @JudyKurtz.