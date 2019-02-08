"Настоящий суперзлодей". В Сети высмеяли новый образ Меланьи Трамп

Супруга американского президента Меланья Трамп подверглась критике со стороны пользователей соцсетей за необычное решение присутствовать в одной перчатке на обращении Дональда Трампа к Конгрессу США, сообщает Daily Mail.
На мероприятие, где будет выступать её супруг, Меланья пришла в сдержанном наряде с кожаными перчатками. Перед началом она решила поприветствовать сидящих рядом гостей и пожать им руки, для чего сняла одну перчатку, а вторую почему-то оставила. В таком виде она и провела какую-то часть мероприятия, что очень сильно взволновало интернет-общественность.
Параллельно с тем как разжигался поток острот, некоторые пользователи предположили, что, возможно, супруга американского лидера пытается подать какой-то знак.
— Меланья носит чёрную перчатку на левой руке. Моргни дважды, если тебе нужна помощь, — написала @SheriShannon 27.
Кто-то увидел в таком наряде Меланьи отсылки к выступлениям Майкла Джексона и его образам.
Who does Melania think she is wearing one glove? Michael Jackson? #sotu pic.twitter.com/5LVd7n5LEe— Sickroy (@Sickroy6) 6 февраля 2019 г.
Помимо этого некоторые пользователи сравнивали первую леди с Люком Скайвокером, который носил одну перчатку из-за травмы руки.
@FLOTUS— devin (@pdspazz) 6 февраля 2019 г.
Why are you wearing one glove? Do you think you are a Jedi? Waves hand ...These aren't the Russian Traitors you're looking for. #SOTU #Melania #Jedi #realsithlord #flotus pic.twitter.com/qyTYWSV3Sm
— Один взгляд на Меланью в одной перчатке укрепляет её суперзлодейский образ, — написал @kierafitzz.
Причём не остались без внимания и фотографии Меланьи даже тогда, когда она сняла оба аксессуара.
Critical breaking update: Melania appears to have ditched the single glove. pic.twitter.com/KITvvdMLjk— Judy Kurtz (@JudyKurtz) 6 февраля 2019 г.
— Суперсрочное обновление! Меланья сняла вторую перчатку, — написала @JudyKurtz.
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