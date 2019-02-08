В Шереметьево из-за алкоголя сняли с рейса трёх пассажиров

Трёх пассажиров сняли с самолёта, вылетавшего из аэропорта Шереметьево в Анталью, их задержала полиция, сообщает ТАСС.

— Трое пассажиров после посадки в воздушное судно стали употреблять алкогольные напитки. Командир борта отказался вылетать из-за их поведения. Данные граждане были сняты с борта и доставлены в транспортную полицию, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

В отношении задержанных составлены административные материалы по статье "Распитие алкогольной продукции в общественном месте".