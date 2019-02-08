"Причин достаточно". Пушков заявил, что РФ вправе не признать выборы на Украине

Российский сенатор заявил, что запрет Киева пускать на голосование российских наблюдателей — нарушение международных обязательств.

Россия может не признать предстоящих выборов президента Украины, заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в "Твиттере".

— Причин будет достаточно, — отметил он.

По мнению сенатора, запрет россиянам наблюдать за выборами на Украине — нарушение международных обязательств Киева. Пушков отметил, что власти страны совершили этот поступок в надежде, что Запад им "снова всё простит".

Как ранее сообщал Лайф, Верховная рада приняла закон, который запрещает людям с российским паспортом работать в качестве наблюдателей на выборах украинского президента. Нового лидера в стране будут выбирать 31 марта 2019 года.