"Причин достаточно". Пушков заявил, что РФ вправе не признать выборы на Украине

Россия может не признать предстоящих выборов президента Украины, заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в "Твиттере".
— Причин будет достаточно, — отметил он.
По мнению сенатора, запрет россиянам наблюдать за выборами на Украине — нарушение международных обязательств Киева. Пушков отметил, что власти страны совершили этот поступок в надежде, что Запад им "снова всё простит".
Как ранее сообщал Лайф, Верховная рада приняла закон, который запрещает людям с российским паспортом работать в качестве наблюдателей на выборах украинского президента. Нового лидера в стране будут выбирать 31 марта 2019 года.
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