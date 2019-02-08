В США ответили на предложение России по ликвидации оружия, нарушающего ДРСМД

Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, ранее Минобороны России предложило США уничтожить установки MК-41, разработанные для запуска Tomahawk, а также ракеты-мишени и беспилотники, которые нарушают ДРСМД.

— США неоднократно привлекали российских должностных лиц в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке договора, чтобы объяснить, что действия США в этих областях соответствуют требованиям, — цитирует сообщения миссии РИА "Новости".

Как сообщал Лайф, 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение ДРСМД и начал процедуру выхода из него. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Москва зеркально отвечает на действия США. При этом Вашингтон обвиняет Россию в нарушении соглашения, однако в Москве неоднократно отвергали эти обвинения.