Минприроды заявило о скором освобождении выловленных косаток и белух в Приморье

Животных незаконно поймали в прошлом году и несколько месяцев продержали в бухте недалеко от Находки.

Незаконно пойманных на Дальнем Востоке морских животных в ближайшее время выпустят на свободу, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Он сообщил, что косаток и белух осмотрит межведомственная рабочая группа вместе с учёными, а после этого будут готовы документы об освобождении.

Кобылкин подчеркнул, что повлиять на ситуацию с этими животными во многом помогли экологи и просто неравнодушные жители Приморья.

Как писал Лайф, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, найденных в бухте Средняя недалеко от Находки. Как выяснилось, их выявили незаконно: косатки оказались краснокнижными, а киты — не достигшими половой зрелости.