США надеются на заключение в Афганистане мира с "Талибаном" до конца июля

Однако, даже если долгожданного соглашения подписать не удастся, в стране всё равно планируют провести выборы.

Вашингтон рассчитывает, что власти Афганистана заключат договор с движением "Талибан"* до предстоящих выборов президента страны. Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Он отметил, что для Соединённых Штатов важно добиться этого соглашения как можно скорее и выборы усложняют переговоры.

— Если прогресса не будет, мирные выборы будут проведены, мы делаем всё возможное, чтобы поддержать подготовку к выборам, которые бы вызывали доверие, — цитирует ТАСС Халилзада.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный контингент покинет Афганистан, если власти и боевики заключат мир.

Президентские выборы в Афганистане намечены на 20 июля 2019 года.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.