Неизвестные забросали дымовыми шашками участников встречи с Тимошенко

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Неизвестные забросали дымовыми шашками участников встречи с Тимошенко

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Скришкот видео Батьківщина youtube.com

Группа неизвестных подожгла дымовые шашки во время встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями в городе Белая Церковь. Об этом сообщается на сайте МВД.

Всего на площадке, где проходило мероприятие, было задержано пять человек, у которых были изъяты предметы, похожие на дымовые шашки.

Помимо этого в дежурную часть местного отдела полиции поступил анонимный звонок, в котором сообщалось, что во время выступления Юлии Тимошенко в припаркованном за сценой автомобиле Audi произойдёт взрыв.

На место были вызваны следственно-оперативная группа и взрывотехники. Был проведён осмотр автомобиля, после чего его эвакуировали. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

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