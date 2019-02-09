Неизвестные забросали дымовыми шашками участников встречи с Тимошенко

Группа неизвестных подожгла дымовые шашки во время встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями в городе Белая Церковь. Об этом сообщается на сайте МВД.

Всего на площадке, где проходило мероприятие, было задержано пять человек, у которых были изъяты предметы, похожие на дымовые шашки.

Помимо этого в дежурную часть местного отдела полиции поступил анонимный звонок, в котором сообщалось, что во время выступления Юлии Тимошенко в припаркованном за сценой автомобиле Audi произойдёт взрыв.

На место были вызваны следственно-оперативная группа и взрывотехники. Был проведён осмотр автомобиля, после чего его эвакуировали. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.