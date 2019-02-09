После конфликта в самарской колонии в больницу доставили 12 заключённых

После конфликта в исправительной колонии № 5 в Самаре в больницу доставили 12 заключённых, семеро из них надышались дымом. Об этом РИА "Новости" рассказала уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова.

— Семь человек, которые надышались дымом во время возгорания, были госпитализированы в медсанчасть ФСИН на улице Физкультурной, ещё пятеро были доставлены на обследование в городскую больницу имени Пирогова, чтобы исключить черепно-мозговые травмы, — отметила она.

Напомним, ранее в ИК № 5 во время ужина произошёл конфликт между заключёнными, после которого они подожгли постельные принадлежности. В результате травмы получили 15 человек. Сейчас колония работает в штатном режиме. СКР начал проверку по факту конфликта.