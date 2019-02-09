Парламент Греции одобрил вступление Македонии в НАТО

По требованию Афин соседняя страна согласилась изменить название ради того, чтобы стать частью Евросоюза и Североатлантического альянса.

Греческий парламент ратифицировал протокол о вступлении в НАТО Республики Северная Македония. Документ поддержали 153 депутата из 300.

Голосование вызвало горячие споры. Многие парламентарии были категорически против того, чтобы разрешить соседней стране использовать в своём названии слово "Македония": по их мнению, македонцами имеют право называться только жители исторической области в Греции.

Лидер ведущей оппозиционной партии Кириакос Мицотакис обвинил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в заключении "вредного соглашения" со Скопье.

В ответ глава правительства заявил, что после вступления Северной Македонии в НАТО она станет для Греции военным союзником.

Как ранее писал Лайф, Афины наотрез отказывались пускать Скопье в альянс до того, как Македония сменит название. В Скопье согласились принять это условие в октябре 2018 года. 6 февраля 2019 года уже с новым именем — Северная Македония — страна подписала документ о вступлении в НАТО.