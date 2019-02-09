В ДНР сообщили о гибели четырёх военных после обстрела ВСУ

Четверо военнослужащих ДНР погибли в результате обстрела села Ленинское силами ВСУ. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, обстрел вёлся с позиций 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате произошло возгорание одного из жилых домов в Ленинском. Военнослужащие ДНР помогали мирным жителям тушить пожар, когда, "корректируя огонь с помощью беспилотника", ВСУ снова обстреляли этот район.

— В результате погибли трое наших защитников, тушивших пожар. Ещё один военнослужащий Народной милиции попытался вытащить тела своих товарищей из обстреливаемого района, однако он также погиб от мины, — рассказал Басурин.