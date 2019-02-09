Агентство Moody's повысило рейтинг России до инвестиционного "Baa3"

Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного "Ba1" до инвестиционного "Baa3". Также был изменён прогноз по рейтингу — с "позитивного" на "стабильный".

В сообщении компании подчёркивается, что повышение рейтинга произошло по причине позитивного влияния мер, "направленных на то, чтобы усилить государственные финансы России и внешние показатели и снизить уязвимость страны перед внешним воздействием".

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что таким образом Moody's оценило успехи экономической политики РФ.

— Это справедливое, хотя и несколько запоздалое решение, обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики, — цитирует Силуанова ТАСС.