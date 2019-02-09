"Звёздный дом" в Москве будут реставрировать не менее полугода

В историческом здании на Никитском бульваре, где на днях произошёл страшный пожар, идёт обследование конструкций.

Реставрация многоэтажного дома на Никитском бульваре в Москве займёт не менее полугода, пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент капитального ремонта.

Сообщается, что сейчас специалисты обследуют конструкции здания, чтобы оценить ущерб, который дому нанёс пожар.

— После получения технического заключения комиссии восстановительные и реставрационные работы будут завершены не ранее чем через шесть месяцев, — сказали в ведомстве.

По данным департамента, идёт также работа по усилению повреждённых конструкций и перекрытий, а также просушка помещений.

Как ранее писал Лайф, 4 февраля в доме, построенном в 1912 году, загорелась квартира, которая принадлежала дочери дирижёра Юрия Башмета Ксении.

Пожар охватил 2 тысячи квадратных метров. Погибло 8 человек. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за неисправного электрооборудования.