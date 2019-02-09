Британский самолёт "отскочил" от ВПП из-за урагана — видео

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Британский самолёт "отскочил" от ВПП из-за урагана — видео

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Самолёт компании British Airways совершил жёсткий контакт с посадочной полосой лондонского аэропорта Хитроу, а затем поднялся обратно в воздух из-за сильнейшего бокового ветра, который обрушил на берега Великобритании ураган "Эрик".

По сообщениям метеорологов, скорость ветра в некоторых регионах королевства составляет более 80 км/ч. При этом порывы ветра достигают показателя более 110 км/ч. В северных территориях Великобритании был объявлен "жёлтый" уровень опасности, сообщает Daily Mail.

В некоторых городах упавшие деревья оборвали линии электропередачи. Были закрыты для движения важные автомобильные мосты, а также часть дорог. Спасатели предупреждают о возможных затоплениях и отключении электроэнергии. Жертвами стихии уже стали два человека.

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