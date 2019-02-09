Лолита обратилась к нетрадиционной медицине из-за высокого давления

Недавно у певицы начались проблемы с давлением. Теперь, хвалится она, самочувствие прекрасное и на концертах, и во время перелётов.

Лолита Милявская нормализовала своё артериальное давление старинным способом — с помощью пиявок. Об этом пишет Starhit.

— Шесть сеансов гирудотерапии сотворили чудо. Теперь моё давление в норме и до концерта, и после, и во время перелётов, — рассказала изданию певица.

По словам артистки, эту методику лечения ей посоветовал дизайнер и продюсер Борис Краснов. Лолита подчеркнула, что проконсультировалась со своим терапевтом, и опровергла предубеждение о том, что пиявки якобы могут занести в организм инфекцию.

— Пиявки после сеанса умирают, больше суток не живут, поэтому другим их поставить не смогут, — сказала Милявская.