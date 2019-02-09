Moody's прогнозирует новые санкции США против России

По прогнозам специалистов, в США будут недовольны повышением суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня.

Вашингтон может расширить санкции против Москвы, заявили в рейтинговом агентстве Moody's. По его прогнозам, весьма вероятно, что Конгресс США введёт новые ограничения в ответ на повышение суверенного рейтинга России.

Эксперты пояснили, что среди возможных мер — запрет американским и базирующимся в США бизнесменам и компаниям приобретать российские гособлигации.

— Не исключены и дальнейшие санкции помимо названных, — отметили в агентстве.

Впрочем, специалисты Moody's добавили, что Россия в состоянии справиться с вероятными ограничениями без снижения кредитного рейтинга.

Как ранее писал Лайф, агентство повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного уровня "Ba1" до инвестиционного "Baa3". Кроме того, изменился прогноз по рейтингу — с "позитивного" на "стабильный".