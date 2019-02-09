Moody's прогнозирует новые санкции США против России

Вашингтон может расширить санкции против Москвы, заявили в рейтинговом агентстве Moody's. По его прогнозам, весьма вероятно, что Конгресс США введёт новые ограничения в ответ на повышение суверенного рейтинга России.
Эксперты пояснили, что среди возможных мер — запрет американским и базирующимся в США бизнесменам и компаниям приобретать российские гособлигации.
— Не исключены и дальнейшие санкции помимо названных, — отметили в агентстве.
Впрочем, специалисты Moody's добавили, что Россия в состоянии справиться с вероятными ограничениями без снижения кредитного рейтинга.
Как ранее писал Лайф, агентство повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного уровня "Ba1" до инвестиционного "Baa3". Кроме того, изменился прогноз по рейтингу — с "позитивного" на "стабильный".
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