Неизвестные пытались поджечь дом председателя Нацсобрания Франции

Неизвестные пытались поджечь дом председателя Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Ришара Феррана. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте Нацсобрания.

— Сотрудниками Национальной жандармерии на месте инцидента было обнаружено одеяло, частично сгоревшая шина и самодельный факел, пропитанный горючим, что не ставит под сомнение версию об умышленном поджоге, — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание заметил сосед Феррана и позвонил в полицию. Сам же владелец дома в этот момент вместе с премьер-министром страны Эдуаром Филиппом находился с рабочим визитом в городе Рен. Он осудил этот преступный акт и подал заявление в полицию.

— Ничто не оправдывает запугивание, ничто не оправдывает насилие, — написал он.