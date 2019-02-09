Самые тёплые 10 лет. Синоптики предрекли рекордные температуры к 2023 году

По прогнозам метеорологов, декада с 2014-го по 2023 год станет самой тёплой за последние полторы сотни лет.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обнародовала прогноз изменений климата на Земле на ближайшие 5 лет, сообщает Би-би-си. Синоптики утверждают, что планету ожидает быстрое потепление.

По данным метеорологов, с 2019-го по 2023 год воздух по всему миру будет на 1–1,5 градуса теплее, чем во второй половине XIX века.

— Это реальность, с которой нам необходимо столкнуться, — подчеркнули они.

В ВМО добавили, что главными задачами жителей Земли должны стать сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов и адаптация к меняющимся климатическим условиям.

Как ранее писал Лайф, британское издание The Independent составило рейтинг самых жарких мест в мире.