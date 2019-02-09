Виноват Танос. Партнёры Marvel случайно выложили в Сеть сюжет "Мстителей – 4"

Совсем недавно компания Marvel представила общественности новый ролик, посвящённый фильму "Мстители: Финал", но позже на радость фанатам в Сети появились новые подробности о грядущей кинопремьере. Компания — производитель попкорна Orville Redenbacher опубликовала промофото и раскрыла некоторые подробности сюжета блокбастера.

— После разрушительных событий фильма "Мстители: Война бесконечности" Вселенная оказалась в руинах из-за действий безумного титана Таноса. Мстители и их союзники должны собраться ещё раз для того, чтобы исправить деяния Таноса и навсегда восстановить порядок во Вселенной, вне зависимости от того, к каким последствиям это может привести, — говорится в кратком содержании сюжета фильма на сайте компании.

И хотя "утекшие" в Сеть фото и синопсис раскрывают детали происходящего в фильме не больше, чем официальные тизеры Marvel, преданные фанаты сразу увидели на этой фотографии главное — обновление внешнего вида героев. Особенно Халка, у которого появился костюм.

Ранее Лайф сообщал, что картина "Мстители: Финал" вошла в список самых ожидаемых киноновинок 2019 года. Премьера фильма состоится 26 апреля.