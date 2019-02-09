На Украине заявили о массовом "бегстве" лётчиков и конструкторов в Россию

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На Украине заявили о массовом "бегстве" лётчиков и конструкторов в Россию

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Фото © Flickr/Patrick Marioné

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал об оттоке квалифицированных украинских лётчиков-испытателей и конструкторов в Россию.

По его словам, на Украине для специалистов нет льгот, а пенсия гораздо ниже, чем в той же России, куда и бегут лётчики.

— Средняя пенсия лётчика-испытателя — 10 тысяч гривен (около 24,5 тысячи рублей). Это при том, что наши испытатели — авторы мировых рекордов, — заявил Червоненко в эфире канала NewsOne.

Он добавил, что в России украинских специалистов "с удовольствием ждут", дают работу и гражданство.

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