Трамп уточнил дату и место второй встречи с Ким Чен Ыном

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Трамп уточнил дату и место второй встречи с Ким Чен Ыном

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото: © AP/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп озвучил дату и место проведения своей второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как и предполагалось, саммит лидеров состоится во Вьетнаме.

— Мои представители только что покинули Северную Корею после очень плодотворных переговоров и согласовали время и дату второй встречи на высшем уровне с Ким Чен Ыном. Она состоится в Ханое (Вьетнам) 27–28 февраля, — написал Трамп в "Твиттере".

Он добавил, что с нетерпением ждёт встречи с лидером КНДР.

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