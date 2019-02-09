Трамп уточнил дату и место второй встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп озвучил дату и место проведения своей второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как и предполагалось, саммит лидеров состоится во Вьетнаме.

— Мои представители только что покинули Северную Корею после очень плодотворных переговоров и согласовали время и дату второй встречи на высшем уровне с Ким Чен Ыном. Она состоится в Ханое (Вьетнам) 27–28 февраля, — написал Трамп в "Твиттере".

Он добавил, что с нетерпением ждёт встречи с лидером КНДР.