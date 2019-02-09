СМИ узнали, в каких регионах России могут построить первый частный космодром

Идут переговоры с главами сразу двух регионов страны. С кем удастся прийти к соглашению раньше, там и будут разворачивать площадку для будущих стартов ракет с космическими туристами.

Первый в России частный космодром могут построить под Казанью или Нижним Новгородом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, место для площадки выбирают в Алькеевском районе Татарстана и Ардатовском районе Нижегородской области. Сейчас идут переговоры с главами обоих регионов.

— В зависимости от того, с каким регионом удастся договориться раньше, на той территории и будет развёрнута площадка, — сказал источник.

Ранее стало известно, что первые туристы полетят в космос с одной из этих площадок в 2025 году. Одноступенчатая возвращаемая ракета поднимет их на высоту 200 километров. Путешественники смогут около пяти минут провести в невесомости. Весь полёт будет занимать 15 минут.