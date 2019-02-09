Американский адмирал призвал США "первыми нанести удар" против России и Китая

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти в "наступление" против России и Китая. Он считает, что эти страны всё более агрессивно используют свои военно-морские силы. Адмирала цитирует издание Business Insider.

Ричардсон заявил, что США необходимо подумать не только об "ответных действиях", но и о том, как "нанести первый удар".

— Я думаю, было бы здорово, если бы мы могли заставить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне (шахматной) доски является преимуществом, — заявил адмирал.

Ричардсон указал также на необходимость терпения и дипломатического разрешения ситуации, однако он подразумевал также, что, если правила будут нарушены, США будут готовы к действиям.