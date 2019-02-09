"Не считайте феминисткой". Чемпионка из рекламы Reebok высказалась о скандале

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"Не считайте феминисткой". Чемпионка из рекламы Reebok высказалась о скандале

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Фото: © Instagram/angilika

Российская спортсменка заявила, что не видит ничего предосудительного в призывах, под которыми "подписалась" в рамках кампании.

Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева прокомментировала рекламу Reebok, в которой она снималась.

Она заявила, что её главной целью было вдохновить других девушек попробовать себя в том деле, которое им по душе.

— Я просто прошу всех, кто видел рекламу и не знаком со мной лично, не воспринимать меня как феминистку, — сказала Пиляева в эфире "Россия 24".

Как ранее писал Лайф, опубликованные в рамках рекламной кампании Reebok лозунги многие сочли провокационными. Например, споры вызвал призыв: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".

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