У мамы Роналду снова обнаружили рак

Мама одного из самых известных футболистов мира — Криштиану Роналду —64-летняя Долореш Авейру рассказала, что врачи диагностировали у неё рак молочной железы. Об этом сообщает газета Mirror.

— Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь я борюсь за свою жизнь, — приводит издание её слова.

Долореш Авейру не говорила о своём новом диагнозе и проведённой операции родственникам. Связано ли это с днём рождения Криштиану, который он отмечал 5 февраля, не сообщается.

Ранее женщине уже ставили страшный диагноз, в 2007 году ей удаляли опухоль, после чего она проходила курс лучевой терапии, однако болезнь вернулась.