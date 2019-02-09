Корь добралась до Минздрава Украины

Несколько сотрудников Минздрава Украины заразились корью. Кроме того, заболевание зафиксировано в ряде других ведомств, в частности в Минрегионе. Об этом "Укринформу" рассказала замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.

— Несколько недель назад корью заболел один из охранников Минздрава. Поэтому у тех работников, которые с ним контактировали, начали проявляться симптомы болезни, — отметила чиновница.

По её словам, после постановки диагноза было принято решение вакцинировать работников министерства.

Напомним, Украина стала рекордсменкой Европы по числу больных корью — так, в Незалежной зафиксировано 53 тысячи случаев заболевания, в то время как по всей остальной Европе — 34 тысячи. По мнению ВОЗ, причиной вспышки кори является низкий уровень вакцинации.