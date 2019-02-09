Редкий тигр загрыз "невесту" при первой встрече в Лондонcком зоопарке

Сотрудники зоопарка поначалу держали пару в отдельных вольерах, расположенных рядом, и видели все признаки того, что животные понравятся друг другу. Но что-то пошло не так.

В Лондонском зоопарке оплакивают редкую суматранскую тигрицу по кличке Мелати, сообщается на сайте заповедника. 10-летнюю самку убил её собственный "жених".

Самца по кличке Асим, которому 7 лет, привезли в зоопарк всего 10 дней назад. Его поселили в отдельном вольере рядом с Мелати.

Сотрудники заверили, что девять дней подряд внимательно наблюдали за тем, как звери реагировали друг на друга. Поведение хищников внушало им самые радужные надежды.

На десятый день животных решили познакомить: открыли дверь между вольерами. Асим, как и ожидали специалисты, отправился к Мелати, однако после вполне дружелюбного взаимного приветствия между ними внезапно началась жестокая схватка.

Сотрудники зоопарка немедленно прибегли к мерам, которые обычно эффективны в таких случаях: включали громкие звуки, использовали вспышки и сигналы тревоги. Но всё произошло слишком быстро.

— Как и у всех больших кошек, знакомство, как бы тщательно оно ни планировалась, всегда содержит высокую степень риска, — признали представители зоосада.

Специалисты сейчас следят за состоянием и поведением Асима. Территорию, где содержатся тигры, после инцидента пришлось закрыть на весь оставшийся день.

Суматранский тигр оказался на грани исчезновения из-за растущей хозяйственной деятельности людей. Этот подвид отличается большей агрессивностью, чем другие.

Как ранее писал Лайф, в Приморье умер старейший в заповеднике амурский тигр Тихон.