Глава Минюста США: Трамп не обращался с просьбами по расследованию Мюллера

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакер, выступая в юридическом комитете палаты представителей, заявил, что Дональд Трамп не обращался в Минюст с просьбами по поводу расследования "российского дела", которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер.

— Могу заверить комитет, что до моего назначения на нынешний пост президент не просил ни о каких обязательствах, обещаниях, касающихся расследования спецпрокурора или любого другого, а я таковых не давал, — сказал Уитакер.

Он также категорически отрицает, что обсуждал ход расследования Мюллера с советниками Трампа и до своего назначения, когда он был руководителем аппарата у предыдущего министра юстиции Джеффа Сешнса, который ушёл в отставку 7 ноября 2018 года. В этот же день Трамп назначил Уитэкера и.о. министра юстиции.

При этом Уитакер отметил, что никогда "не отказывал в ассигновании финансовых средств" на расследование Мюллера после того, как был назначен на эту должность, а его недавнее заявление о том, что следствие скоро завершится, были лишь личным мнением, которое он выразил.