СМИ: США склоняют военных Венесуэлы на сторону оппозиции

В Белом доме признались, что постоянно общаются с офицерами, которые до сих пор были на стороне Мадуро.

Власти США в постоянном контакте с венесуэльскими военнослужащими, рассказал Reuters высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Отмечается, что пока всего несколько боевых командиров отвернулись от легитимного президента страны Николаса Мадуро и примкнули к оппозиции. Однако в ближайшем будущем Вашингтон надеется увидеть большее количество перебежчиков.

В США также готовят новые санкции с целью усилить давление на Мадуро.

Как ранее писал Лайф, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключил, что ради свержения действующего главы государства использует иностранную интервенцию.

Напомним, оппозиционера в конце января поддержал военный атташе Венесуэлы в США.

Гуайдо провозгласил себя временным главой государства 23 января 2019 года. Мадуро в ответ заявил, что оппозицией в стране манипулирует Вашингтон.