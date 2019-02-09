СМИ: США склоняют военных Венесуэлы на сторону оппозиции

Власти США в постоянном контакте с венесуэльскими военнослужащими, рассказал Reuters высокопоставленный чиновник в Белом доме.
Отмечается, что пока всего несколько боевых командиров отвернулись от легитимного президента страны Николаса Мадуро и примкнули к оппозиции. Однако в ближайшем будущем Вашингтон надеется увидеть большее количество перебежчиков.
В США также готовят новые санкции с целью усилить давление на Мадуро.
Как ранее писал Лайф, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключил, что ради свержения действующего главы государства использует иностранную интервенцию.
Напомним, оппозиционера в конце января поддержал военный атташе Венесуэлы в США.
Гуайдо провозгласил себя временным главой государства 23 января 2019 года. Мадуро в ответ заявил, что оппозицией в стране манипулирует Вашингтон.
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