Борьба за подлокотники и эгоизм. Названы самые раздражающие вещи в самолётах

Среди них оказались любители почитать чужие книги и слишком шумные пассажиры любого возраста.

Невзначай заданный в одной из веток форума Reddit вопрос о том, что больше всего раздражает пассажиров во время путешествий на самолётах, обернулся масштабным опросом и не менее масштабным исследованием полётной проблематики. Об этом сообщает Daily Mail.

Самыми раздражающими признали пассажиров, которые, садясь на своё место, занимают оба подлокотника. Для многих это становится настоящей проблемой во время полёта, поскольку на европейских рейсах в подголовнике впереди стоящего кресла располагается телевизор, пульт управления которым интегрирован как раз в подлокотник, чтобы его не утащили из салона самолёта.

— Однажды я летел с парнем, который всё время засыпал и опирался на мой подлокотник, начиная безостановочно переключать мои каналы. Первые несколько раз я его разбудил и вежливо указал на это, но он всё-равно продолжил засыпать на моём пульте и извиняться, — приводит издание слова пользователя с ником spookyfey.

Помимо этого, выяснилось, что многих раздражают пассажиры, которые летят в хвосте самолёта, но во время посадки пытаются пробраться к выходу первыми. Помимо этого, свою порцию нелюбви получили дети, играющие во время полёта в шумные видеоигры.

Также клиентов авиакомпаний раздражают незнакомые соседи, засыпающие на твоём плече, любители откинуть спинку стоящего впереди кресла максимально низко, а также охотники почитать чужую интересную книгу через плечо. Дальше по убыванию идут нескончаемые разговоры людей, которые путешествуют группой, аплодисменты пилоту после полёта, а также люди, которые не прикрывают своё лицо, когда кашляют или чихают.