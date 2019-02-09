В Польше хотят пригласить Путина на церемонию в память о начале Второй мировой

Читайте также

В Польше хотят пригласить Путина на церемонию в память о начале Второй мировой

427

Президент России Владимир Путин. Фото:© kremlin.ru

МИД Польши будет рекомендовать властям страны пригласить президента РФ Владимира Путина на мероприятия, посвящённые 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. Об этом в эфире радиостанции RMF 24 заявил замглавы МИД Бартош Чихоцкий.

—Да, конечно. Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит, — ответил Чихоцкий на вопрос о том, должна ли Польша приглашать Путина на церемонию.

Он уточнил, что позже польский лидер Анджей Дуда, как организатор мероприятий, определится с составом гостей.

Мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, проходят ежегодно на полуострове Вестерплатте возле Гданьска, где ранним утром 1 сентября 1939 года прогремели первые выстрелы войны.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×