Совет при Минпросвещения отправил 490 учебников на дополнительную экспертизу

Члены научно-методического совета по учебникам при Минпросвещения России постановили провести дополнительную экспертизу 490 учебных пособий, которые ранее поступили на рассмотрение совета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Нам нужно прибегнуть к практике арбитража и направить все 490 учебников на дополнительную проверку. Это будет оправдано, — сказала замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Отмечается, что все учебники, о которых идёт речь, уже проходили экспертизу, однако многие из них получили противоречащие друг другу экспертные оценки. Всего в списке представлены 156 учебников для младших классов, 235 — для средник и 99 для старших.