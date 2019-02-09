Стало известно, когда российские космонавты смогут высадиться на Луне

Отмечается, что первый экипаж должен будет "выполнить работы по задачам РАН", подробности не приводятся.

Первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031 год, а в 2032-м должна состояться доставка на спутник Земли луномобиля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

В 2032 году на спутник Земли отправится второй экипаж и луномобиль, который сможет перевозить космонавтов. Экспедиция 2033 года должна будет совершить на луномобиле поездки на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы. На 2034 год намечено начало строительства лунной базы.

Предполагается, что перед пилотируемыми полётами "Роскосмос" проведёт два испытательных старта в 2028 и 2029 годах.