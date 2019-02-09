"Здравствуйте, я робот Лиза". В Таиланде открылся первый магазин без персонала

Инициатива должна снизить эксплуатационные расходы на 30–40% в сравнении с другими точками продаж.

Один из трёх крупнейших операторов сотовой связи Таиланда — компания AIS — объявила об открытии первого в мире магазина, в котором нет персонала для обслуживания клиентов, только искусственный интеллект.

Создатели проекта отмечают, что в новой торговой точке также нет очередей и наличного расчёта. Товар на всех торговых витринах можно выбрать при помощи интерактивного экрана и тут же оплатить при помощи банковской карты. В случае, если у покупателя возникнут вопросы о товаре или услугах компании, ему подскажет управляемый искусственным интеллектом робот Лиза — единственный говорящий обитатель торговой точки.

На создание этого магазина было потрачено порядка 20 млн батов ($635,8 тыс.). Однако специалисты AIS отмечают, что инициатива должна снизить эксплуатационные расходы на 30–40% в сравнении с другими магазинами, где работают люди.

В компании заявили, что пока только ожидают первых результатов работы нового магазина, однако в планах уже есть перевод на аналогичную схему работы всех точек продаж AIS, которых в Таиланде насчитывается более 160.