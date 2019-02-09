Австралийского писателя удивили "торжество потребительства" и обувь россиян

Марк Томас сравнил свои впечатления от недавней поездки в Москву с теми, что у него были в 1981 году.

Взамен советскому прошлому к россиянам, по мнению австралийского писателя Марка Томаса, пришло "потребительсто". Об этом он написал в своём материале для The Sydney Morning Herald, сравнив свои впечатления от недавней поездки в Москву с эмоциями 37-летней давности.

Во время поездки в столичном метро он обратил внимание на обувь пассажиров, отметив, что "вместо скверной, протекающей, потрёпанной обуви", которую он видел в 1981 году, Томас заметил "торжество потребительства". Выйдя из метро и придя на Красную площадь, писатель увидел там "крепнущую силу догм новой России".

Так, он отмечает, что Красная площадь — наиболее подходящее место для того, чтобы кого-либо одурачить или запугать. О ГУМе писатель вспоминает как о "пародии на магазин", однако сейчас универмаг "демонстративно пародирует свою прежнюю сущность", считает Томас. При этом ГУМ, по мнению австралийца, высмеивает прежнюю идеологию.

Иностранец также высказал мнение, что везде ощущал "присутствие православной религии". Говоря же о патриотизме россиян, писатель заявил, что "русский патриотизм и национализм сливаются в гремучую смесь, но покоятся на хрупком, неустойчивом основании".

При этом Томас написал, что столетия российской истории свидетельствуют о преступлениях против русского народа, а пантеон российских национальных героев — необширен.