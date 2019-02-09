Небензя рассказал о давлении США на российское постпредство при ООН в Нью-Йорке

По словам дипломата, американская сторона регулярно нарушает свои обязательства в качестве принимающей страны перед нацпредставительствами.

Российское постоянное представительство при ООН в Нью-Йорке испытывает сильное давление со стороны властей США. Об этом в ходе общения с журналистами заявил постпред РФ Василий Небензя.

— Думаю, давление на нашу миссию очевидно. По объективным и по субъективным причинам, конечно, оно выше, чем на другие миссии, — сказал он.

Небензя напомнил о недавнем усложнении процедуры получения водительских прав для персонала представительства, проблемах с получением виз, а также о высылке дипломатов.

Он также отметил, что считает "благородным" решение Кремля уравнять количество американских дипломатов в России и российских — в США, поскольку наша сторона включила в это число также дипломатов, работающих при ООН.