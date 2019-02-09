Дипломаты сообщили о жёстких условиях содержания Романа Селезнёва в тюрьме США

В посольстве пообещали добиваться смягчения условия содержания для гражданина России.

Администрация американской тюрьмы, в которой содержится осуждённый на 27 лет за кибермошенничество россиянин Роман Селезнёв, применяет к нему необоснованно жёсткие условия содержания. Об этом говорится в сообщении Посольства РФ в США.

— Селезнёву отказывают в проведении комплексного медицинского обследования, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что будут продолжать оказывать Селезнёву "всестороннюю поддержку" и добиваться от американских властей смягчения условий содержания россиянина, "похищенного спецслужбами США".

Напомним, дело Селезнёва широко обсуждалось и вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. В 2014 году он был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и депортирован в Штаты. Россиянина обвинили в кибермошенничестве, суд присяжных признал его виновным по пяти статьям и 38 эпизодам, за что он был приговорён к 27 годам тюремного заключения. Позже его приговорили ещё к 14 годам по новым обвинениям.