"За закрытыми дверями". Небензя рассказал, как в ООН готовятся главные решения

Как отметил постпред России при организации, "публика видит только кульминацию этого процесса".

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя рассказал в беседе с журналистами об ооновской дипломатии, основу которой, по его словам, всё ещё составляет кулуарная работа.

— Кулуарная работа никуда не ушла, — сказал дипломат. — За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора.

Небензя отметил, что информация в СМИ лишь вершина айсберга, тогда как "все решения готовятся за закрытыми дверями" и публике недоступны.

— Публика видит только кульминацию этого процесса, — подчеркнул постпред РФ.

Говоря о перепалках, которые происходят между представителями разных стран в ходе обсуждений, Небензя отметил, что они происходят из-за отличающегося подхода стран к обсуждаемым проблемам. При этом личные отношения между главами миссий — человеческие, взаимоуважительные.

— Баталии возникают в процессе обсуждения каких-то вопросов и основаны на разнице подходов к тем или иным проблемам, — рассказал он. — В процессе этих баталий, конечно, иногда высекаются искры.

Говоря о своей работе в ООН, Небензя отметил, что не жалеет о том, что взял на себя такую миссию. Работу в организации он оценил как мини земной шар, где интересно и нескучно.